離乜譜！利物浦VAR得益事件簿

利物浦今季被封成「LivVARpool」，當然係因為紅軍多次從VAR中得益，同死敵曼城多次因VAR失分完全不同，VAR同利物浦明顯「好朋友」得多，以下就係幾次紅軍得益於VAR嘅例子，其中鬥曼城一場更係非常關鍵，若當時VAR判決有所不同，利物浦今時今日，未必領先到藍月亮25分。

首循環曼城造訪晏菲路，藍月亮已落後唔少分數，所以作客亦都係非勝不可。於開賽冇耐阿歷山大阿諾特於禁區明顯用手掂波，不過球證冇吹，跟手利物浦打返轉頭，就由法賓奴泰華利斯遠射搞掂。曼城向球證投訴，但VAR球證認為入球合法。呢次判決對曼城爭勝非常關鍵，因為若判番12碼畀曼城而又射入嘅話，當時嘅比數將由落後0:1變領先1:0，前後計埋2球來回。最終利物浦贏3:1，其中穆罕默德沙拿嘅入球，亦有越位之嫌。

12月尾利物浦對狼隊，沙迪奧文尼攻入奠勝球之前，華基爾雲迪積克於後場明顯先犯手球。完半場前狼隊曾經擺個波入網，但經VAR翻睇入波過程，卻因狼隊球員手掌稍稍凸出而推翻入球。11月作客水晶宮，湯堅斯頭槌入網以為可以先開紀錄，點知VAR又話佐敦阿休先推洛夫雲而判入球唔算，最終利物浦贏2:1。

除咗英超，利物浦於英足盃重賽對梳士貝利亦都有得益，梳士貝利曾經先頭槌入波，但VAR又判有球員腳掌越位，最終利物浦一班小將贏1:0出線。