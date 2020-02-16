連續4場入波！孫興民熱刺堅‧大佬

哈利卡尼受傷缺陣，領隊摩連奴同刺迷都擰晒頭，但原來唔緊要，因係仲有孫興民喺度！本季老孫大起大落，之前曾經2度領紅被趕出場，不過佢亦曾於鬥般尼一役，喺自己後場引球疾走、跑足大半場扭過多名敵衞射入世界波，堅係技驚四座。

熱刺依家正向前4，以及各項盃賽全力邁進，近4場賽事2場英超2場英足盃，老孫都有波入，狀態好到加零一，今輪熱刺作客阿士東維拉，老孫大戰基亞利殊，2名英超萬人迷正面對撼，冇得唔睇啦。

直播表

周日1:00pm 菁英盃 和富大埔 Vs 冠忠南區 on.cc 東網

周日1:00pm 澳職 西部聯 Vs 布里斯班獅吼 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日7:00pm 西甲 西維爾 Vs 愛斯賓奴 Now 632

周日7:30pm 意甲 烏甸尼斯 Vs 維羅納 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日9:00pm 西甲 雷加利斯 Vs 貝迪斯 Now 632

周日10:00pm 英超 阿士東維拉 Vs 熱刺 Now 621

周日10:00pm 意甲 祖雲達斯 Vs 布雷西亞 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日10:00pm 法甲 里昂 Vs 斯特拉斯堡 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日10:30pm 德甲 科隆 Vs 拜仁慕尼黑 Now 670、Fox +；有線651、611台

周日11:00pm 西甲 伊巴 Vs 皇家蘇斯達 Now 632

周一凌晨零時 法甲 蘭斯 Vs 雷恩 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周一0:30am 英超 阿仙奴 Vs 紐卡素 Now 621

周一1:00am 意甲 卡利亞里 Vs 拿玻里 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一1:00am 德甲 緬恩斯 Vs 史浩克04 Now 670、Fox +；有線651、611台

周一1:30am 西甲 畢爾包 Vs 奧沙辛拿 Now 632

周一3:45am 意甲 拉素 Vs 國際米蘭 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一4:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 切爾達 Now 632

周一4:00am 法甲 里爾 Vs 馬賽 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台