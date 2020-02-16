新鳥人誕生！布卡接班人仲要超靚仔

新鳥人誕生！20歲瑞典杜普蘭蒂斯連續兩個星期打破世界男子撐竿跳紀錄，他周六（15日）在格拉斯哥室內田徑賽跳出6米18的新世界紀錄，比起自己在前一個周六所造的世績再推高一厘米，看來「老鳥人」布卡真正有接班人。

這位出生於美國路易斯安那州的瑞典小子，在奧運年連破兩次世界紀錄，即成為田徑界焦點，更指他將會是田徑壇的下一個保特，成為世界田徑的新Icon。袋走國際田聯3萬美元獎金的他，即被列為今屆東京奧運的金牌大熱，但這位田徑天才坦言：「破世界紀錄是我童年的夢想，我會繼續跳好每一跳，奧運當然希望可以做到最好，但即將到室外賽季，期望可以有更佳表現。」

杜普蘭蒂斯出自田徑世家，父親Greg是美國撐竿跳運動員，在96年奧運選拔賽曾獲第五名；母親則是瑞典的七項全能運動員。他7歲就開始創出各分齡紀錄。93年2月21日傳奇名將布卡創出了6米15的世界紀錄，直至2014年2月15日法國名將利華尼以6米16打破，但這個世界紀錄保持6年，在本月9日就被杜普蘭蒂斯跳出6米17打破。

杜普蘭蒂斯是2020年首個打破世績的田徑運動員，亦是自1932年來最年輕的撐竿跳世界紀錄保持者。