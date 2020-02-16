菁英盃　冠忠南區贏「綠戰士」即入決賽

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「菁英盃」B組分組賽周日（16日）續戰，由和富大埔硬撼冠忠南區。大埔今仗有麥保美、楊賜麟復任正選，加強防守能力，而上場有好表現的小將方俊業、何振廷繼續擔正，至於孫銘謙則重回前鋒位置。南區今場陣容與上場相比，只作出了一個調動，由陳廣豪取代劉浩霖任正選，將與球隊首席射手查維斯聯手出擊。雙方正選陣容如下：

和富大埔：

1 錢兆琛 [GK]

2 麥保美

3 雲美亞斯

4 中村祐人 [C]

13 楊賜麟

18 馮冠鳴

23 孫銘謙

24 唐道碧

25 許嘉樂

27 方俊業

44 何振廷

冠忠南區：

1 蔡子濤 [GK]

4 川瀨浩太

6 列文 [C]

7 狄卡奧

10 查維斯

13 陳廣豪

16 陳肇鈞

20 比圖

21 叢振洪

23 劉家銘

26 陳凱柏

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由香港足總呈獻的「菁英盃」B組分組賽，周日（16日）下午續於將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）閉門進行，由冠忠南區出戰和富大埔合演「地區打吡」。目前6戰獲14分的南區，是役贏波即可提早一輪進身決賽，肯定出盡全力撲擊「攔路虎」大埔，想見證這場激戰，當然要黐實on.cc東網直播！（on.cc東網周日下午1時直播）

和富大埔上仗「菁英盃」對愉園一度落後1比4，去到完場前10分鐘連入3球追至4比4完場，非但走出4連敗頹勢，更令「快活谷」出線希望幻滅，該仗首次踢足全場的方俊業表示，仍需要時間適應右閘的新位置︰「自己之前主要踢翼鋒，所以上場都比較多失誤，同埋要喺體能上都要再加強啲，表現可以話算係唔太好，因為冇乜突出。教練有叫我放膽啲踢，叫我做番平時做到嘅嘢出嚟，防守上多啲提點我唔好出腳，同埋『阿車』（車潤秋）、『Dudu』（杜度）都一直提住我幾時上同落番嚟，所以隊友同教練都幫咗我好多。」

方俊業還指出，現時比賽移師FTC閉門進行，感覺壓力減輕不少，所以希望在餘下賽事盡量表現自己，即使改打右閘仍想取得入球。

於B組居首的冠忠南區，今仗只要全取3分即可直接躋身決賽，其中在今屆「菁英盃」4次把關皆保不敗的蔡子濤，更憑長達326分鐘的不失球紀錄被隊友戲稱為「磁石濤」。不過，這位年輕門將雖謙稱自己純屬「好運」︰「我覺得守龍呢個位置都好講運氣，但自己都係每日keep住練波，要有隨時都準備好嘅心態。今年踢到第3年，喺技術上都會好咗，都間接造就咗呢個紀錄！」

蔡子濤還表示，為免夜長夢多，今場南區非勝不可︰「今場如果贏咗就入決賽，所以最緊要幫到球隊贏波，自己踢咁耐波淨係踢過一次決賽，仲要係讀中學嗰陣，所以好想體驗吓以職業球員身分踢決賽係乜嘢一回事，若果幫南區攞到第一隻盃就更好啦！」

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