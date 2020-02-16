再爆！曼城球星免費解約　史達寧跳船！

曼城被歐洲足協重罰禁踢歐洲賽2年，引發嘅骨牌效應愈爆愈大鑊！權威體育律師梅薩德證實，曼城既然被裁定「造假數」嚴重違規，意味佢哋同時違反同所有球員簽約入面嘅《信任條款》（Term of Trust and Confidence），剝削球員出戰歐洲賽嘅權利，所以曼城球員有權無條件解約，以自由身走人！

梅薩德曾為球圈唔同球員、教練、球會、經理人等擔任律師，喺體育界有相當權威，就曼城今次禁賽事件，梅薩德分析：「曼城基本上已經違反合約，球員被剝削參與歐洲最高水平賽事權利，失去獲得更多獎金、成為更好球員嘅機會，所以球員有權無條件離開現有合約，或者要求更好待遇去重新簽約。」梅薩德同時指出，英國勞工法例傾向保障球員利益，較大機會企喺球員一方。

英國《每日電訊報》消息指，喺曼城被禁賽一事落實後，行政總裁蘇利安奴已即時同球員召開緊急會議，講解球會未來嘅計劃同方向，似乎希望力挽狂瀾。就算曼城球員並冇打算「反轉豬肚」解約，出現離心亦係在所難免，英國《太陽報》爆料，皇家馬德里準備趁火打劫，打算動用1.8億英鎊收購史達寧，呢位英格蘭國腳隨時跳船！