火箭被勇士擊落！奇倫威爾森打到着晒火

桌球都係圓嘅！當外界認為火箭奧蘇里雲可奪走冠軍時，今個比賽打到「着晒火」的奇倫威爾森則告訴球迷「贏火箭，我可以」，他周六（15日）在威爾斯公開賽四強以6比5力挫奧蘇，強闖決賽。

五屆世界冠軍的奧蘇里雲此仗即使開局領先2比0，繼而先後轟出單cue125及100度，一度領先4比2，但被「勇士」奇倫威爾森緊迫，而今個比賽轟出本年首個147的奇倫威爾森第8局更開on fire，打出一ｃｕｅ136，將比數追至4比4平手，而奧蘇及威爾森二人再分別起迫，打出81度及64度，至5比5再度平手，直至決勝局威爾森再來一cue59兼向奧蘇送蛋，以68比0奠定勝果，粉碎了奧蘇里雲爭取第五次在威爾斯稱王的好夢。

「當你覺得自己發揮很好兼打贏最佳的對手，作為球員的信心必定提升，我很開心可以闖入決賽。我相信這是球迷喜歡睇我比賽的原因，因為他們不能預計到下一步會如何？」奇倫威爾森將於決賽面對前世界冠軍梅菲。

至於梅菲在另一場準決賽與中國00後神童顏炳濤同樣打得精彩，二人爭持到當地半夜時段，交出高水平一仗，周日（16）滿20歲的顏炳濤打得相當出色，更一度領先5比4，但「魔術師」梅菲在最後兩局成功把握機會，終以6比5險勝。