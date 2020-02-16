【特稿】MMA足球面世！熱刺稱霸不是夢

少林足球唔再係電影先有，阿根廷一間「球會」最近推出創新玩法，將足球（Soccer）、拳擊（Boxing）同綜合格鬥（Mixed Martial Arts）融為一體，演變出一種FutBox，對賽雙方除咗爭取入波分勝負，有乜唔妥仲可以拳腳相向，夠晒刺激！近年出晒名踢波狼死嘅熱刺，經常被網民諷刺係「MMA足球」宗師，如果佢哋組隊踢FutBox，稱霸球壇不是夢！

間阿根廷球會全名就係叫FutBox Club，班球員平日除咗會練波，仲會跟師傅學習拳擊同綜合格鬥技，真係唔踢得都打得。同少林足球唔同嘅，當然係唔准帶士巴拿、槌仔同水喉通落場，露指拳套就一定要戴，FutBox亦唔係跟晒足球規例，自有一套規則，譬如比賽可以採用11人制，又或者8人制，分工亦好唔同。若果踢11人制，規定6個係踢波嘅球員，5個係拳擊或者MMA拳手；8人制就5個球員、3個拳手。

賽例最特別嘅地方，就係如果一方犯規，可以立刻要求對方隻揪，其他成員只能圍喺側邊睇，限時打1分鐘，擊倒或者打到夠鐘，各自馬上埋位重新開波。假如有人被KO，駐場醫生會幫佢檢查，唔掂嘅，會要求佢出場休息10分鐘，由後備頂上。可唔可以群毆？係得嘅，只不過規定唔准打多過20秒，似乎短癮過唔少正式足球賽開片衝突。

當然講到打交範疇，同好多搏擊比賽一樣，係唔准咬人、挖眼、踩頭、扯頭髮、攻擊頸或脊椎、打喉嚨、吐口水之類，以至用手指插入對手任何有窿嘅部位，好似耳窿、鼻哥窿等，違規係要趕出場嘅。