菁英盃　冠忠南區下場不敗就決賽見！

「菁英盃」B組分組賽周日（16日）於賽馬會香港足球總會足球訓練中心3號場上演獨腳戲，冠忠南區憑着查維斯及列文各建一功，以2比2賽和有孫銘謙梅開二度的和富大埔。僅取得1分的冠忠南區，以7戰15分續居小組榜首，目前尚未鎖定進身決賽的資格。

於賽前已篤定出局的和富大埔，於開賽僅9分鐘便先開紀錄，由孫銘謙右路接應許嘉樂妙傳入禁區快射得手，「綠戰士」隨後14分鐘先有方俊業禁區頂抽射省中對手出界，15分鐘則有許嘉樂接應中村祐人右路角球施射，被敵衞擋出。「紅衫軍」戰至28分鐘憑一個反擊攻勢追和，陳肇鈞長傳予查維斯入禁區快射建功追成1比1。大埔於完場前有中村祐人於禁區外射罰球嘗試笠過蔡子濤，但最終未能成功，雙方打成平手完半場。

大埔於換邊後有小將方俊業兩度攻門，先於46分鐘於禁區外施冷箭被蔡子濤橫身救出，49分鐘則接應許嘉樂挑傳，乘蔡子濤出迎之際起腳，惟攻門欠缺力度被列文大腳清走。於61分鐘有中村祐人直射罰球被接實的大埔，戰至63分鐘再度領先，方俊業短傳予中村祐人挑傳，孫銘謙則於門前插水式頭槌入網，將比數改寫為2比1。南區71分鐘有入球機會，迪亞高左路突破底線回傳給後備上陣的夏志明，惟「子彈」門前近射被雲美亞斯閂出，直至86分鐘列文接應陳凱柏右路角球近門起腳中內柱彈入追成2比2，不過於88分鐘則錯過奠定勝局的機會，迪亞高左路傳中，許宏鋒控定後回傳予陳肇鈞起腳高出，最終雙方打成2比2平手完場。尚未奪得「菁英盃」決賽入場券的南區，只要5戰得7分的富力R&F在下兩仗分組賽失分，或待至最後一場分組賽對富力R&F保持不敗，便可進身決賽。

和富大埔助教艾雲（Ivan）賽後表示，球隊未能贏波是欠缺運氣，並希望大家看見球隊正在成長，而球員們亦十分落力。他續道，對手在埋門不多下射入第2球，假若球隊能夠把握眾多入球機會而領先至3比1，或許可能已鎖定勝局。對於球隊下仗出戰「足總盃」首圈對理文的賽事，Ivan則表示今仗球隊有多達7名主力球員因傷缺陣，並希望他們能夠趕及於該仗前復出。

大埔入球功臣孫銘謙則表示，自己今仗能夠連入兩球，歸功於隊友們的態度，例如中村祐人在自己傳球失誤也不會埋怨，而是不斷的去鼓勵，會令自己可以在放鬆和舒適的情況下踢好比賽，惟未能贏波的確有點可惜。

冠忠南區主教練鄭兆聰（Ricky）則指，球隊雖然希望藉贏波提早殺入決賽，但最終發揮得不太好，但也要接受未必每場比賽也踢得好，不過球員的態度尚算不錯，只是球隊在組織方面不太理想，但現在只好準備應付對富力R&F的賽事。Ricky亦指，現場風勢很大，只是球隊未能在上半場把握順風的形勢組織攻勢，並寄語球員需加強臨場應變。