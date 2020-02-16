【明星賽】入樽賽鬧劇！哥頓勁爆Dunk都輸

NBA全明星賽周末繼續瀰漫着緬懷已故球星高比拜仁的氣氛，「魔獸」杜域候活再以超人look戰入樽賽，戴歷鍾斯(Derrick Jones)超神表現力壓艾朗哥頓（Aaron Gordon）成為今屆入樽王，失落冠軍的哥頓賽後不滿：「我應該攞兩個冠軍。」宣布今後再不參賽。

周六的全明星賽開賽前，NBA總裁阿當施華宣布全明星MVP獎將會名為高比拜仁全明星MVP，以對高比的懷念及致敬，「在全明星舞台上，這是非常合適的，因為沒人能夠比Kobe更能代表全明星。」他亦提到NBA最近失去了兩位傳奇，一個高比拜仁，另一個是前總裁史端。至於高比拜仁在全明星生涯中，一共奪得過四次全明星MVP，寫下輝煌全明星歷史。

為了悼念高比拜仁，湖人的杜域侯活在全明星入樽賽中再扮演他的經典造型，化身「超人」亮相，在第二次入樽時脫下球衣，前隊友尼爾遜為他披上紅色斗篷，心口的「Ｓ」變為「24」(高比生前球衣號碼)，而他的用球更有高比親筆簽名。值得一提的是原本高比拜仁答應了侯活來幫他完成入樽賽，但沒想到高比遇上了空難，這個諾言已無法實現；而他最終兩輪取得90分被淘汰。

至於今年的入樽賽則惹來激烈評論，出賽在自己球鞋寫上「WU HAN JIA YOU」(武漢加油)的魔術球星艾朗哥頓，其驚世表現令球迷拍爛手掌，頭五輪均奪得滿分，但可惜在附加賽以1分之微不敵熱火的戴歷鍾斯，再次無緣入樽王。今屆表現比起過去更神級的艾朗哥頓，賽後對戰果相當不滿，「我跳過一個身高7尺5的人扣籃，結果得47分？什麼一回事？」生涯三次參加入樽賽的他已對此心灰意冷：「完了，我覺得應該有兩個入樽王才對，之後的目標是參加三分大賽。」這個爭議引起外界評論，就連勒邦占士都覺得今屆應該有雙冠軍，而勒邦老友、前熱火名宿韋迪則被指責，因為作為今屆評審之一的他，在最後一輪給了哥頓9分，但熱火的鍾斯則給予10分，球迷認為他有偏幫鍾斯嫌疑，「搶走」了哥頓的冠軍。

至於三分賽都鬥得激烈，帝王的布迪希特憑着最後一球絕殺，以27分險勝布克；而技巧挑戰賽則由熱火的巴姆艾迪巴約爆冷奪冠，他在決賽中憑第三次出手三分命中險勝沙邦尼斯。