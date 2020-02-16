澳職都唔吼佢！奇誠庸為乜搞到冇班落？

一個錢字，令早前同英超紐卡素提前解約嘅南韓前國腳奇誠庸，喺回歸韓職失敗之後，連返澳洲都搵唔到班落！目前身在布里斯班嘅佢，一度傳聞可能加盟澳職獅吼，但係獅吼主帥科拿馬上否認：「我哋負擔唔起佢嘅人工，呢個對其他澳職球隊嚟講都係事實。」依家佢只能夠期望日職、美職同中超有球會出手打救！

被稱為「韓國謝拉特」嘅奇誠庸，2001年至05年就住喺布里斯班，一邊讀書一邊踢波，所以唔少傳媒猜測，當英文名叫David嘅佢，同全北汽車單轉會談判，因FC首爾索要200萬歐元（約1,683.7萬港元）違約金告吹之後，人人都覺得佢可能選擇去澳職落腳，可惜呢位仁兄周薪高達3.5萬英鎊（約35.4萬港元），嚇怕好多球隊，被逼繼續量地。

其實南韓球圈同傳媒都希望32歲嘅奇誠庸返國，進一步推動復甦中嘅K1聯賽票房，但係2010年佢由FC首爾過檔蘇超些路迪嗰陣，簽過一份秘密協議，就係他日回歸韓職，必須優先重投首爾，否則要畀違約金，由於今次雙方傾過，首爾始於滿足唔到佢嘅薪酬條件，又堅持唔肯益全北，於是出現一拍兩散嘅僵局。據悉，有意離開德乙波琴返韓嘅李青龍，同樣碰到呢個難題，首爾拒絕「免費」將佢讓畀蔚山現代。

傳聞奇誠庸嘅下一站，應該就係比較有米嘅日職、美職同中超，日本《Soccer Digest》引述英國《The Boot Room》、澳洲《The World Game》報道，奇誠庸可能「電撃參戰」日職，至於會去邊隊？暫時未有確實消息。