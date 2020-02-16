南韓影帝囝囝　連韓職都踢唔掂！

「你知道人生有甚麼計畫絕對不會失敗嗎？就是沒有計畫。」這大概是《上流寄生族》由宋康昊飾演的「窮爸爸」說過最深刻的話。現實生活中，宋康昊那個23歲兒子宋俊平，可能就是壞在太有計畫，太想做球員，結果失敗了。

宋俊平擁有一副俊朗明星相，更被網民誇為「嫩版Rain」，卻沒有走上演員之路，因為兒時宋康昊問過他未來想幹點甚麼，想不想當演員？俊平說要當足球員，宋康昊於是全力支持。為追尋足球理想，宋俊平效力過K-League球隊水原藍翼兩個球季。起初，人們覺得他還是有希望的，因為2017年入隊，他穿44號波衫，翌年教練安排他換上2號，在別人眼中，他是個非常勤勞的球員。可惜「人生永遠無法跟着計畫進行」，這名司職右後衛的延世大學學生，其實沒有太多上陣機會，加上傷患頻仍，結果未獲續約，最終他在今年初宣布退役，結束短暫的職業足球員生涯。

曾橫掃多項國內重要電影獎項的宋康昊，是南韓影帝級人馬，不少主演的作品都叫好叫座，繼《逆權司機》打破韓國票房紀錄後，今次再憑《上流寄生族》勇奪奧斯卡大獎。兒子宋俊平不時化身「小粉絲」在ig向父親致敬，今次當然有在社交網站祝賀父親事業再闖高峰。相信不少網民都想這位1米78的「小鮮肉」盡快出道，但這相信要在他的「悠長假期」結束後才有答案了。