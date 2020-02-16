細哨變幣少　涉5億騙案隨時要坐監

位於戈亞斯嘅巴西消委會（Ibedec）聯同至少150名受害者，向前巴西國腳朗拿甸奴提出集體訴訟，索償3億雷亞爾（約5.36億港元），原因係佢涉嫌同一宗層壓式商業詐騙有關！

嚟自巴西以至美國、葡萄牙及意大利等國嘅至少150名受害人，指摘一間同朗拿甸奴有關連嘅公司「18kRonaldinho」詐騙，該公司聲稱會透過運營比特幣獲得收益，而且保證每日有高達2％嘅回報，仲會獎勵嗰啲投資大額金錢嘅人，獎品包括保時捷Panamera跑車，筍到一聽就知係假嘢，偏偏就有唔少人落疊，交咗錢之後個戶口就畀人封埋，其中一個受害者損失咗20萬雷亞爾（約35.7萬港元）。

Ibedec嘅入稟狀認為朗拿甸奴同嗰間公司開脫唔到關係，事關唔少公司廣告同網上videos，都聲稱佢係公司其中一個partner，所以應該向受害人賠償3億雷亞爾嘅精神同物質損失。不過，「細哨」辯護律師否認係股東之一，仲話只係擔任「18kRonaldinho」嘅宣傳代言，個名畀人非法利用，自己都係受害者云云。