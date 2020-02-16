巴塞官宣簽尼馬　邊個咁大整蠱

冬季轉會窗都關閉咗成半個月，點知尋晚深夜，西甲班霸巴塞隆拿嘅官方twitter突然宣布，尼馬將會回巢巴塞，而隔多陣喺阿拉伯話版本，更加出現巴塞會長巴度美奧辭職嘅大新聞添......究竟咩事？巴塞變天？大家唔使驚，只係巴塞官方twitter又畀黑客入侵，今次原來仲要係第2次，佢哋嘅網上保安唔多掂喎！

入侵巴塞官方戶口嘅黑客組織原來名叫OurMine，最搞笑係喺闖入巴塞twitter之後，佢哋竟然大膽到幫自己賣廣告：「大家好，我哋係OurMine。今次已經係第2次喇，你哋嘅帳戶安全性有所提高，但仲未做到最好。如果你哋想要提升帳戶安全性，請聯絡我哋。」

喺黑客入侵之後十幾分鐘，巴塞終於重新拎番官方twitter主動權。巴塞佢哋一口氣取消番上面幾條消息，並表示會對網絡安全展開調查。睇番資料，其實OurMine過去曾經都闖入過奧組委個twitter，而喺2017年暑假，佢哋已經搞過巴塞。2017年8月23日，OurMine闖入巴塞twitter官宣迪馬利亞加盟，而當時適逢巴塞正積極搵緊尼馬接班人，仲同「天使」走我好近，不過喺巴塞澄清並冇簽入迪馬利亞之後兩日，佢哋隨即宣布買入奧士文尼迪比利。