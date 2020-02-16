教波新方法？狂野教頭古迪疑拉隊蒲夜店

力爭重返西甲嘅艾美利亞，自從換上前皇馬名將古迪任教之後，近排戰績不升反跌，近4場只得1和3負。尋晚佢哋作客侯爾斯卡慘輸2比3，日本球星岡崎慎司仲為主隊打開紀錄，主帥古迪為個帥位開始感受到壓力。更大鑊係，近排有西班牙傳媒話古迪曾經拉隊帶球員夜蒲，似乎想一鑊煮死佢。至於古迪回應叫人有證據就拎出嚟，堅稱自己無辜喎！

古迪舊年11月上任，當時艾美利亞喺西乙排第2，而尋晚輸波之後，艾美利亞就跌落第3，你話古迪點會唔有壓力先？喺賽後記者會上，古迪對於佢帶隊夜蒲傳聞發晒火：「如果有人拎得出我喺艾美利亞蒲夜店嘅相，我即刻辭職，仲會還番晒我喺艾美利亞拎到嘅人工。呢啲根本係毫無理據亂吹水，但就喺西班牙講到似層層。一切都只因我係古迪，我係個名人。只係生活令我更堅強，呢啲嘢係唔會打擊到我。」

呢位昔日皇馬天才中場補充：「我依家私生活好簡單，陪吓個仔，然後返工，之後我返屋企瞓覺。啲人只係拎我以前嘅生活嚟標籤番我。」聽落又真係幾冤枉喎！