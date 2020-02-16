出征約旦爭入奧運　曹星如聽足老婆話

由「神奇小子」曹星如領軍的香港拳擊隊今晚（16日）出發約旦，備戰下月3日在安曼展開的奧運資格賽。為免因為疫情而需隔離，大軍提早於今晚出發。是日戴著南韓KF94口罩的Rex笑說，會聽老婆話做足防疫準備，即將出戰男子57公斤級別的他表示，「今次心情比較期待，希望可以帶點好消息給香港人。」

東奧拳擊亞大區資格賽原定二月於武漢上演，因為疫情而延期至下月3至11日，地點則改為約旦安曼。香港隊派出5男1女出戰，包括：曹星如、譚駿軒、張汛珩、陳嘉華、簡亮泰及歐盈盈，而「神奇小子」將會出戰男子57公斤級別賽事。目前曹星如只需再減2公斤就能成功過磅，他表示，由職業轉戰業餘賽事，最大的難度是要適應3個回合、每回合3分鐘的比賽節奏。不過他認為上月在保加利亞集訓和當地、古巴、比利時拳手實戰過後，各方面都得到提升，期待今次有更好的發揮。

香港拳擊隊最近可謂一波三折，受到疫情影響，隊員失去固定場館訓練，而從內地請來的前中國國家拳擊隊教練員王順宏亦未能趕及回港。今次旅程長達一個月，曹星如也對疫情表示高度關注，「這個疫症相信全世界都很擔心，老婆也千叮萬囑我要經常洗手、要用酒精搓手液、要穿便利雨衣上飛機，也要定時更換口罩……萬事小心，盡量避免感染到。」不過這些都無阻港隊成員力爭奧運入場券的決心，香港唯一女將歐盈盈表示， 「辭去工作，全職訓練一年，一定會盡力去打。」

一向是「愛妻號」的Rex是日穿上和老婆一人一對的情侶鞋出發。這對白色球鞋左腳印有二人名字的愛心圖案，右腳則印上奧運五環加上卡通《海賊王》主角路飛，他說是希望像路飛一樣達成自己的目標，最終可以參加東京奧運，藉此鼓勵香港人。

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