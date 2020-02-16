利物浦奪冠真核　超神數據睇到你驚

英超利物浦今季喺聯賽帶到開巷，連埋尋晚作客諾域治小勝1比0，已經帶甩次席曼城25分。要數「紅軍」今季準奪標功臣，肯定係「埃及文明」呢條超級鋒線，但與此同時，仲有佢哋個超級門神艾利臣比加，佢今季合共10次「零封」對手，冠絕英超，只要有佢喺度，全隊都無後顧之憂，可放心進攻爭取贏波。

唔係講笑，對住諾域治能夠贏波，艾利臣比加喺上半場35分鐘，有次面對「金絲雀」反擊，喺12碼點附近一打二，好彩憑佢準確判斷，將魯比交畀迪姆普基嘅橫傳及時截住，否則迪姆普基已經可以輕鬆射空門，幫諾域治領先，之後仲有冇沙迪奧文尼幫「紅軍」入波，真係難講，更加唔好講全取3分。

睇番數據，艾利臣比加嘅英超10次「零封」係聯賽No1，雖然只係夠錫菲聯門將甸恩軒達臣、般尼嘅尼克普比同李斯特城嘅卡斯柏舒米高三人嘅9次只多1次，但要知道後三者今季都喺英超上陣26場，而艾利臣比加則係曾經因傷抖咗8場，只係上陣18場就做出10次清白之身，絕對係神級數字，你就知佢幾犀利啦！