【賽後解碼】孫興民擔得起熱刺大旗

英超周日頭場有阿士東維拉主場對熱刺，今場波過程超激，熱刺嘅艾達韋列特由罪人變英雄，而維拉嘅比莊安祖斯就由英雄變罪人。不過講到最搶鏡始終都係熱刺嘅南韓射手孫興民，佢今場梅開二度，兼喺補時4分鐘絕殺入波，成為熱刺頭號贏波功臣，佢亦憑今場兩個入波，喺英超累積攻入51球，成為首位喺英超入球達到50球嘅亞洲球員，並證明就算球隊失去隊長哈利卡尼，佢都一樣擔得起大旗呀！

熱刺今場開賽9分鐘就有艾達韋列特擺烏龍落後，不過去到27分鐘，呢位比利時守將就將功補過，射入一腳靚「窩利」為熱刺扳平。客隊喺完半場前博得12碼，主射嘅孫興民一射畀維拉門將連拿救出，但「老孫」反應快，第一時間補中，將比數改寫成2比1。

連累球隊輸12碼嘅比莊安祖斯，去到53分鐘接應「維拉柏豪」基亞利殊開出角球頂入，追成2比2平手。可惜去到補時4分鐘，比莊安祖斯一場後場跣腳，造就孫興民突破防線輕鬆射入，最後熱刺險勝3比2，全取3分，繼續向爭取歐聯席位進發。