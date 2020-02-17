武磊擔正威畀新帥睇　一項數據超越李鐵

中國球星武磊尋晚大打爭氣波，佢喺周日西甲早場擔正上陣取得入波，協助愛斯賓奴作客踢和西維爾2比2，搶得護級寶貴一分。值得一提，今場係「武球王」喺西甲第35次上陣，令佢超越前中國國腳李鐵，進佔中國球員5大聯賽出場榜第4位，就只排喺孫繼海((123場)、邵佳一(67場)同楊晨(65場)之後。

愛斯賓奴自從舊年12月換上艾比拿度執教後，武磊一直未嘗正選滋味，甚至只曾以後備身份上陣3場有限時間。不過今場賽前佢哋突然有首席射手魯爾杜馬斯因傷缺陣，「武球王」即刻被推上戰陣，擔正出擊。最終佢亦不負所託，憑出色走位同冷靜判斷殺入禁區單刀建功，一度幫愛斯賓奴反超前2比1，即使最終佢哋畀西維爾摸和2比2，武磊演出都係值得讚賞。

賽後更有球迷網上大讚兼向艾比拿度詐型：「武磊踢到咁好都唔可以正選？打強隊N次入波，今場仲係反超前一球。」亦有球迷鼓勵武磊：「把握住每次上陣機會，好好表現就啱喇！」