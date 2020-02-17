奧運夢想永不放棄　香港健兒疫境自強

新冠肺炎肆虐全球，對於經常出外比賽的香港運動員亦大受影響，入境限制、賽事延期對力爭奧運積分的運動員更是雪上加霜。沒有人知道東京奧運最終能否順利舉行，但正如杜凱琹所說：「奧運是一個夢想。還有五個月，一定要好好練。」「永遠不會放棄」，六個你不會說的字，由香港運動員慢慢說起。

■文：余樂詩

乒隊取消國家隊陪練

上月港乒「一哥」黃鎮廷帶傷出戰葡萄牙貢多馬爾舉行的「國際乒聯2020東京奧運世界團體資格賽」，幾經辛苦將男子團體賽奧運資格拿到手，連同之前與杜凱琹獲得的混雙資格，「阿廷」在今屆奧運肩負着爭牌的重任。因為新冠肺炎疫情影響，原定二月尾於海南文昌舉行的乒乓球亞洲盃將會延期，不時往返中國內地訓練的香港乒乓球隊亦改變計劃，取消國家隊、省隊來港陪練，而黃鎮廷則留港訓練兼養傷。「疫情期間除出外比賽，我都不打算出體院範圍了。」「阿廷」坦言對疫情感到擔心，但作為運動員亦會主動加強防護意識，「一定要做好保護措施，戴口罩之外也要經常使用消毒洗手液。」

正於日本東京出戰T聯賽的香港「一姐」杜凱琹同樣表示密切關注本港疫情，她呼籲港人注意衞生，同時增強抵抗力。「我在日本行過好多藥店都沒有口罩，全都賣完了。」杜凱琹無奈地說着日本的情況。對於東京奧運能否順利進行，「阿杜」放下一句：「命裏無時莫強求，順其自然吧。」不過作為運動員，登上奧運舞台仍然是她的一大夢想：「我覺得今年我們很有機會（拿到獎牌），特別在混雙，所以還有五個月，一定要好好練。」 香港乒乓球隊本月16日將出發參加匈牙利公開賽，各人將為爭取更高世界排名而戰。

空手道隊漂流海外逾兩月

「今屆可能是唯一一屆有空手道，取消的話……」2020年東京奧運首次增設空手道項目，對劉慕裳（Grace）來說意義特別大。「全部人辛苦了18個月，周圍飛到各地比賽，都是希望『盡地一煲』。」努力是有回報的，劉慕裳昨於世界一級空手道超級聯賽杜拜站，在女子個人形銅牌戰中，以25.94高分擊敗伊朗對手AFSANEH MAHSA，贏得鼠年第一面獎牌。

目前奧運排名第4的Grace在上月舉行的2020年超聯首站巴黎站，不敵排名第2的日本女將清水希容，以第5名完成賽事，贏得杜拜站銅牌後，2月28日將會出戰奧地利薩爾斯堡，繼續爭取奧運積分。然因疫情嚴峻，總教練不建議大軍回港，擔心稍後去到美國被隔離。這位港隊主將無奈繼續「外漂」，至少兩個月：「杜拜、薩爾斯堡及摩洛哥站賽事後，我們會到美國訓練，已有心理準備長時間不會回港，最壞打算是直接去奧運。」她笑說暫時仍有約一個月數目的口罩「頂住」，反而比較擔心香港的情況：「尤其是屋企人在香港，自己身處外地，都會繼續幫家人搜購口罩。」

港羽搶分由漢堡開始

為防止病毒散播，全球各地對香港採取一系列入境限制措施。香港羽毛球隊宣布，因港隊進入菲律賓後必須隔離14日，故被迫放棄參加2月11日在馬尼拉展開的亞洲團體賽。由於這是奧運積分賽，同時亦是湯姆盃資格賽，香港首席球手伍家朗解釋：「原本打菲律賓賽的話，我就可以入到世界頭八，之後的比賽有機會可以排到種子，所以都影響幾大。」今年狀態大勇的伍家朗於泰國大師賽勇奪冠軍，打破長達三年的錦標荒，現時奧運排名第七的他目前進軍奧運形勢明朗，假如東京奧運順利舉行的話，他將會第二次出戰奧運，「我個人認為取消的機會應該不大，今屆的目標是要看到自己的進步。」他表示港隊赴歐訓練成行之前一直留在體院，「現時每日訓練前都要探熱，體院周圍都大量增設酒精洗手液，所以都相對放心。」

港羽大軍日前亦已順利抵達德國漢堡，並把握時間加強訓練，3月2日首先出戰德國公賽，然後爭逐全英賽及瑞士公開賽，努力搶分。