【賽後解碼】比比爆發！水貨變贏波鎖匙人

阿仙奴喺英超4球大炒紐卡素，毫無疑問係今季最爽嘅贏波，尼高拉斯比比1射2傳盡展功架，亦係去年夏天加盟以來代表作。賽前領隊阿迪達表示，尼高拉斯比比由法甲轉到英超需要適應期，而事實上，呢位科特迪瓦國腳不知不覺間，已經成為阿仙奴贏波鎖匙人。

尼高拉斯比比個人能力突出，季初因為急於表現自己7,200萬鎊身價，球場上往往而操之過急嘅錯誤決定，不過喺前線影響力其實相當強。自從開咧2連勝後，阿仙奴一直唔識贏波，今場只係今季第7場勝仗，睇番「兵工廠」最近5場英超勝仗，全部都有賴尼高拉斯比比直接、間接建功(見表)。

除1入波2助攻外，尼高拉斯比比6次創造機會係全場最高，值得留意係，佢今場喺防守上亦有相當貢獻，2次攔截同10次重奪控球場都屬阿仙奴全隊最高，如果KEEP住呢種表現，相信冇人會再話佢係「水貨」。

阿仙奴近5場英超勝仗

4比0 紐卡素 比比1入波2助攻

2比0 曼聯 比比1入波

3比1 韋斯咸 比比1入波1助攻

1比0 般尼茅夫 比比1助攻

3比2 阿士東維拉 比比1入波