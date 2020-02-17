曼聯狂被插　紅魔大將：點解唔鬧阿仙奴

本季英超成勁旅噩夢，曼聯、阿仙奴、熱刺成績比預期曳得多，曼城除慘遭利物浦放甩分數外，更被罰歐戰停賽2年。其中曼聯受到勁多批評，領隊蘇斯克查被插到體無完膚，左閘勞基梳爾話好唔公平，竟然拉埋阿仙奴落水，話兵工廠成績仲曳過紅魔鬼，但就冇人鬧佢哋。

曼聯本季演出的確麻麻，目前英超25戰9勝8和8負僅排第9，落後第4車路士6分，今晚深夜紅魔鬼作客車路士，曼聯必瞓身求勝。勞基梳爾冇否認曼聯踢得唔好，但就話其實有隊仲曳過紅魔鬼，但唔知點解球評家同球迷提都冇提。

「蘇斯克查自己揹晒批評上身，球員都好欣賞佢為我哋擋駕，不過球員知道領隊唔維護得幾多，球隊要贏波就要靠球員爭取，我哋係時候踢出表現。我哋效力緊嘅係曼聯，大家都知自己點解會喺度。球員們應為全球最大球會瞓身爭勝。」

「大家都金睛火眼，留意住曼聯幾時輸波，效力得紅魔鬼就預咗要背負呢種壓力。我無意冒犯阿仙奴，但事實上佢哋今季成績唔係好過曼聯，不過就冇人提。我真係覺得好好笑，因為係曼聯，個個就爭住去彈。球員知道成績係唔夠好，我哋嘅責任係令曼聯重拾昔日光輝，相信好日子好快會嚟。」