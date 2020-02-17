突發！香港籃隊禁入境關島　亞洲盃再改期？

受新冠肺炎疫情影響，再有香港運動員被拒入境！FIBA亞洲盃外圍賽香港籃球隊「作客」關島的賽事，原定於20日（周四）上演，但關島政府周一突然宣布，不批准港籃入境作賽，而香港籃球總會已證實收到關島方面的通知，但FIBA網頁依然有本仗於賽程表內。

FIBA亞洲盃外圍賽可謂一波三折，去年抽籤後香港原定於2月下旬「主場」對關島及澳洲，不過在新冠肺炎肆虐下，FIBA國際籃協早前公布兩仗改為港隊「作客」，即使欠缺訓練場地無法如常備戰，但港籃成員依然積極尋求方法保持狀態，包括私下練習及健身等。並預訂了機票坐6程飛機以應付兩仗，準備周二出發經仁川再飛關島。

然而，關島政府周一突然宣布「煞停」賽事，關島女總統古莉羅（Lou Leon Guerrero）宣布不批准關島舉行「關港之戰」:「我不能讓市民冒險，包括籃球代表隊成員也不應受到被感染的風險。」《The Guam Daily》引述古莉羅稱:「因此我不批准這場比賽舉行，並已去信關島籃總下達命令。」這禁令與關島近日不斷將防疫政策升級，包括不准遊輪泊岸等措施，有着共同原因。

雖然關島政府出禁令，但FIBA網頁依然有「關港之戰」於賽程表內，究竟事態如何發展仍有待官方最後公布。

五日前，關島籃隊隊長史汀尼特，才表示期待「關港之戰」的來臨，並相信在做足衞生措施下，球員及球迷都能安全。「關港之戰」賽會並以減價門票招待球迷，該地區的學生更可免費入場，與此同時，關島亦準備其後對新西蘭的亞洲盃賽事，故此如今突然拒絕入境及改變政策，實在令人始料不及。但至於澳洲的比賽會否受影響，且暫時未有最新通知。早前，香港羽毛球隊亦因菲律賓實施入境限制，因而無奈放棄出席亞洲錦標賽隊際賽事。

港隊主力梁兆華表示：「如果真係要退出比賽嘅話都冇辦法，因為始終呢個疫情好嚴重，其他國家擔心都無可避免，依家我哋都等緊籃總消息，希望比賽可以繼續進行。」