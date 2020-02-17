近年最激占士隊險勝　李安納捧Kobe MVP

為了悼念驟逝的傳奇球星高比拜仁，今屆芝加哥全明星賽作出多項改動，不僅把最有價值球員獎項命名為「Kobe Bryant MVP」，更調整賽制，前三節每節比數清零，並取消第四節時限，改為達到目標分數的隊伍勝出。改制彷彿為比賽注入「曼巴精神」，使之成為歷來最刺激的全明星賽之一。最終，「Team LeBron」憑着安東尼戴維斯的黃金罰球，以157比155險勝「Team Giannis」，轟進30分7籃板的李安納抱走首座高比拜仁MVP獎盃。

穿着象徵高比女兒吉安娜的2號球衣，「Team LeBron」靠着精準的外圍，包括李安納4射4中，以53比41拿下首節勝利，為慈善機構籌得10萬美元。穿上24號球衣的「Team Giannis」狂轟籃底，頻頻上演入樽，以51比30扳回一城。下半場的攻防程度驟然升溫，雙方打成41比41平手，「Team Giannis」領先133比124進入第四節。

兩隊爭崩頭，除了埋身肉搏搶球，又與球證爭論判決，這些都是往年全明星賽難得一見的場面。最終「Team LeBron」力挽狂瀾，扳回落後的9分之餘，再攻進24分，以157比155致勝。攻守俱佳的李安納捧走首座高比拜仁MVP，賽後感觸表示：「任何語言都無法形容我的感受，我想感謝高比為我做過的一切，一切長談與訓練，這個獎是獻給他的。」