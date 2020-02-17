上場入9粒未夠喉　香港飛馬搶攻理文

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足總呈獻、閉門作賽的「菁英盃」分組賽，將於周二(18日)下午1時於將軍澳的賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）上演一場A組賽事，由上仗喪入9球的香港飛馬迎戰理文，前者踢少兩場僅落後榜首傑志4分，意味餘下3場均不能有任何差池，今鬥已晉級無望的理文，肯定乘勇繼續搶攻！（on.cc東網周二下午1時直播）

香港飛馬現以5戰得12分排小組第3，由於飛馬比同組前二傑志及東方龍獅少踢兩場，故出線形勢依然樂觀。球隊去仗以9比3擊敗標準流浪，盡顯強勁攻力，於該仗攻入一球的20歲翼鋒李藹軒謙稱，能夠取得入球是隊友功勞。

「藹軒」去季曾助佳聯元朗殺入「菁英盃」決賽鬥理文，惟最終飲恨，今再次面對同一對手，他明言會做好充足準備：「自己會休息得好啲、作息規律啲、食嘢清淡啲去準備餘下嘅『菁英盃』賽事，上季踢元朗決賽加時輸畀理文，攞唔到冠軍，今季希望彌補呢個遺憾，幫飛馬攞冠軍！」

李藹軒續說：「對理文要小心鄭兆均，佢左右腳無論射波定傳波都好勁，另外就係之前同我一齊踢香港5人隊嘅周家樂，佢路數好好，不過跑得慢啲，希望可以用速度擊敗佢！」

余煒廉唔當例行公事

理文上場不敵東方龍獅後，分組賽6戰僅得4分，宣告衞冕失敗。去季助球隊捧走「菁英盃」冠軍的21歲中堅余煒廉表示：「上場球隊控球時間好多，但足球比賽係講入球，所以我哋都要喺破解密集防守、預防反擊，同埋把握力三方面做得更加好，為日後應付其他比賽做好準備，因此今場唔可以當一場例行公事咁踢！」

理文今季季內曾兩次與飛馬交手，兩軍各贏1次，「煒廉」認為心態是比賽關鍵：「我哋喺反擊同鬥心方面都要加強，上次喺『菁英盃』對飛馬，人哋有種好想復仇嘅心態，行出球場嘅時候佢哋好有決心攞走3分，所以今次對番佢哋，我哋心態唔可以輸，唔可以當係一場無關痛癢嘅比賽去踢，要話畀人哋聽，我哋有贏嘅決心！」

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