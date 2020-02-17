夏薩特瘦身回歸　搏12碼施丹都畀Like

舊年夏天加盟皇家馬德里嘅比利時中場夏薩特，經歷季前超磅報到，然後一直表現低迷，到舊年11月歐聯對巴黎聖日耳門後，足踝受傷休戰至今，周一(17日)凌晨呢位前車路士中場終於復出球場，再為「銀河艦隊」上陣出戰切爾達。

雖然場波最終打和2比2，唔算開心，但皇馬球迷都總算收到喜訊，就係「夏世三」收身略有所成，兼有唔錯表現，包括搏得1球12碼，賽後就連主帥施丹都讚佢，睇嚟皇馬下半季都要靠佢呀！

休戰咗81日終於復出，夏薩特今場仲要即刻擔正登場，結果佢喺左路多次同馬些路及賓施馬配合進攻，都有唔錯威脅。

其中去到64分鐘，夏薩特仲殺入禁區被切爾達門將魯賓白蘭高撲跌，球證直指12碼，雖然「肥夏」冇份主射，只係由隊長沙治奧拉莫斯操刀一射中鵠，但點都好，夏薩特都算交出助攻，幫球隊一度反超前。佢踢到73分鐘先畀主帥施丹換走，而現場球迷都難得好滿意佢演出，掌聲不斷。

賽後夏薩特話:「我好高興可以再落場踢波，但我唔滿意戰果囉！我哋好想贏，但絕對唔可以失望，至少我哋仲喺榜首。球季仲有好長，但最緊要係我哋要處理臨門一腳得更好。」

「夏神」嘅國家隊隊友兼皇馬門神泰拔高圖爾斯亦都叫球迷畀多少少時間，相信夏薩特狀態會不斷冒升，同展現佢巨大價值。

至於皇馬主帥施丹都話:「我對夏薩特回歸真係好開心，佢終於返嚟同大家一齊喇！佢踢咗大約70分鐘，表現好好。切爾達係支好球隊，唔應該排名咁低。」