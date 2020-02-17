輕鬆贏威爾斯錦標　梅菲一項成就創高峰

喺加的夫舉行嘅威爾斯桌球錦標賽，英格蘭「魔術師」梅菲以接近完美演出，周日(16日)晚喺決賽以9比1蹂躪迎星奇倫威爾森，輕鬆封王。

今次係梅菲繼季初贏得中國錦標賽後第二個冠軍，亦係佢職業桌球生涯首次單季贏得兩項排名賽冠軍。已經37歲嘅佢今季先後4次打入排名賽決賽，係今季球壇第2多嘅球員，似乎呢位2005年世界冠軍已經用行動話畀大家聽，最好狀態嘅梅菲已經返咗嚟！

攞到7萬鎊冠軍獎金嘅梅菲，今場發揮超勁，即使「勇士」奇倫威爾森喺今次賽事曾經打出一Cue 147，兼且晉級過程先後打敗丁俊暉、羅拔臣同奧蘇里雲，但面對住梅菲都一樣唔夠砌，完全被壓制。世界排名第10嘅梅菲，首節已經遙遙領先局數7比1，而喺夜晚第2次，佢再用多26分鐘，先後「起迫」102及73度贏多兩局，最後以9比1大勝捧盃。

「魔術師」賽後話：「我真係開心到上天。我所有嘅夢想、一直以來嘅努力練習，都係為咗迎接依家呢個雙手高舉獎盃時刻。我一向都鍾意嚟南威爾斯打桌球，喺咁多觀眾面前打波真係冇得頂。我都曾經喺威爾斯依家呢個位，肯定好失望。佢真係好勁，我哋嚟自相近地區，我知佢身邊有好多好人，佢之後一定會睇番比賽片，搵出自己嘅錯誤。老實講，我今日打到好好，一直壓住佢，但可能下一次，我會調咗去佢個位做亞軍。」

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