泰維斯翻生神級表現　列基美送大禮畀佢

自從2018年回歸阿甲小保加，一直踢住「養生足球」嘅阿根廷名將泰維斯，以36歲高齡再有神級演出，於周一(17日)擔正上陣領軍，結果小保加憑佢梅開二度兼交出1次助攻，作客以4比0大勝CA科爾多瓦中央。

上年12月，小保加副會長兼另一位阿根廷名將列基美，曾經質疑「野獸」仲有冇心踢落去，不過睇完呢場表現，睇怕列基美都係準備好份新約畀泰維斯啦！

將於今季尾約滿小保加嘅泰維斯，今場開賽4分鐘就把握對手防線犯錯，單刀扭過對方門將迪亞高洛迪古斯射入，為球隊先開紀錄。

之後佢隊友伊度亞度沙維奧喺26分鐘再入一粒，小保加拉開紀錄到2比0。37分鐘，小保加博得12碼，泰維斯操刀點知畀主隊門將救出。

不過今場「野獸」真係好勇，去到53分鐘一次禁區外冷靜射死角，幫小保加贏到3比0。6分鐘之後，泰維斯一次單刀反而玩起單刀橫傳，交畀隊友施巴斯坦韋拿射空門，小保加贏到4比0，「野獸」就錄得助攻。

場波去到83分鐘，本來泰維斯又有中三元機會，只係佢選擇讓畀隊友法蘭高蘇丹奴主射，可惜佢同泰維斯一樣又宴客。

埋單小保加贏4比0，繼續落後宿敵河床3分，保住爭標希望。賽後有傳媒搵番之前12月列基美所講:「我最想知係佢仲想唔想踢波，事關兩年前佢真係好似失去興趣。」至於小保加主帥米基爾羅素就更加輕鬆咁話：「咁樣我唔會驚喎，因為泰維斯每日都係咁勁啦！」