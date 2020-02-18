安察洛堤意甲遺憾　竟然係C朗？

意大利名帥安察洛堤舊年12月被意甲拿玻里辭退，轉頭就走去英超接掌愛華頓到依家。講起「肥安」教練生涯，雖然贏過勁多冠軍，但查實佢喺教練生涯初期，由1995年教里賈納，到之後分別教過帕爾馬同祖雲達斯，一直到2009年離開AC米蘭，佢最叻都只係04年幫「紅黑兵團」贏過一次意甲咁大把。2018年「肥安」回歸意甲執教拿玻里，點知都係敗走收場，問番佢點睇意甲祖雲達斯霸權，佢暗示依家係得C朗就得天下。

「肥安」早年離開意甲之後，先後教過車路士、巴黎聖日耳門、皇家馬息里同拜仁慕尼黑，一直贏到開巷，點知諗住再戰意甲可以帶領拿玻里衝擊祖記霸權，都係失敗收場，佢近日受訪講出一個結論:「C朗拿度係個現象級球員，佢每一場都入波，我唔知係咪佢個人最好表現，但佢就係有呢種無可比擬嘅能力，呢個係重大優勢。我年幾前已經講過，只要有C朗踢正選，你隊波即係一開波就領先1比0。」

「肥安」話自己已經離開咗意甲，唔想再講太多前球會，但對C朗嘅讚賞，亦可以講係佢再戰意甲失敗嘅遺憾。