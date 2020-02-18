悲情國家！日本4次主辦奧運都出災難

新冠肺炎肆虐全球，日本至周一(17日)有414人中招，成為全球第二高的確診國家(包含停泊在橫濱港的鑽石公主號遊輪)，連帶令今夏2020東京奧運是否因疫情生變受到高度關注。翻查日本申辦或舉辦奧運史，每次都出大事，感嘆日本慘中「奧運魔咒」！

日本至今共4次申辦或主辦奧運，第1次申辦1928年的東京奧運，遇到了關東大地震；第2次主辦1940年的東京奧運，因日本侵華被取消主辦權，後由芬蘭接辦但仍因二戰停辦；第3次主辦1964年的東京奧運，當時相首岸信介在安保換約後，因整個日本學運大暴動下台；第4次主辦2020年的東京奧運，目前陷入新冠肺炎麻煩。

東京奧運是現任首相安倍晉三小時候的夢想。安倍6歲時，外公岸信介成功申辦到1964東京奧運，但他外公撐不到東京奧運前就下台，並遇到暗殺事件。後任的日本首相池田勇人，在1964年東奧開幕前，突然檢出身患癌症末期，雖然撐過去，等到奧運結束後就辭去首相，讓位岸信介胞弟佐藤榮作，於1965年過世。

這次2020東奧是安倍的退休式，安倍安排好辦完奧運後就辭去首相一職，但沒想到遇上新冠肺炎來襲，而且已在社區爆發，疫情發展相當不樂觀，原定3月1日的有新4萬人參加的東京馬拉松，今日宣布取消公開組，只接受2百多各國精英參賽。

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