巴塞特例增兵開綠燈　15日內邊個嚟魯營

過咗轉會窗，仲可以買人，邊隊咁大牌？咪巴塞隆拿囉，不過同佢哋係咪大牌或勁旅冇關。西甲賽會周一晚宣布，由於巴塞提交嘅奧士文尼迪比利嘅受傷報告已經得到醫療委員會認同，所以批准佢哋補入一名新球員，條件係喺15日內完成簽約，而簽入嘅新兵必須係自由身，或者由西班牙本土球會引入，最緊要係只可喺西甲披甲，唔踢得歐聯。

法國前鋒奧士文尼迪比利早前喺練波中右腿肌腱斷裂，今季提早收咧，而巴塞另一主力前鋒蘇亞雷斯又話要養傷到5月，巴塞近排前線兵源短缺，幾乎要球王美斯一個孭起，而喺法國前鋒基沙文之外，就只得17歲小將安素法迪，呢個情況，唔補人點頂到季尾去同時應付歐聯同西甲。

至於邊個球員最有機會加入「地上最強」？根據西班牙傳媒報道，暫時以雷加利斯嘅丹麥前鋒巴夫韋迪同基達菲嘅安祖路爾斯。至於之前一度盛傳話傾掂數嘅韋利安荷西，據聞巴塞已經放棄咗，反而利雲特嘅羅渣馬迪同艾拉維斯嘅盧卡斯佩雷斯仲有機會爆冷跑出！