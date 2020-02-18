內亂再升級　傳巴塞聘網絡打手抹黑美斯

巴塞隆拿內亂浪接浪，繼美斯同高層爆發罵戰後，西班牙傳媒踢爆，巴塞高層重金聘用網絡打手，唱好高層聲譽之餘，再不斷發帖抹黑美斯、碧基，甚至前主帥哥迪奧拿及已離隊嘅沙維，就連美斯老婆都唔放過照潑污水，真係一地花生。

西班牙《巴塞電台》報道，巴塞用100萬歐元聘用網絡打手公司《I3Ventures》，主要用作保護董事會形象，維持高層聲譽，但傳媒發現，該公司另外亦有在網上攻擊巴塞現役球員、球員家屬及前球員及前教練，利用網民打壓美斯等人。

傳媒發現，在此事件上有眾多受害者，包括球王美斯，攻擊內容係指佢仍未肯同巴塞續約，另再出帖攻擊美斯老婆，老臣子碧基、已離隊嘅沙維及佩奧爾，以及前主帥哥迪奧拿都未攻擊。

報道震動西班牙球壇，吸引巴打圍觀，巴塞官方發表聲明否認，聲明中承認聘請《I3Ventures》以維持球會聲譽，但否認有抹黑球員舉動，要求有關人士糾正信息，並保留法律追究權利。

巴塞現僅落後皇馬1分，聯賽仲有得爭，但爆單咁嘢，對巴塞衞冕西甲肯定有影響。