曼聯3殺車路士　歐聯資格大混戰

曼聯周二(18日)凌晨作客2比0擊敗車路士，繼首循環聯賽及英聯盃16強後，今季第3度「拆車」，蘇斯克查3次食住林柏特，成為車仔剋星。曼聯贏波後亦令來季歐聯資格出現大混戰，由第4位車路士至第9位愛華頓，分數都在5分內，在曼城被禁賽令第5名都有得踢歐聯情況下，歐聯席位之爭將成各隊主要戰場。

比賽初段車路士表現較佳，20分鐘哈利馬古尼與巴舒亞伊爭波在邊線倒地，期間馬古尼施展「撩陰腿」撐中巴舒亞伊要害，翻看VAR後馬古尼竟然無事，曼聯亦於完半場前一次攻勢，雲比沙卡右路傳中，安東尼馬迪爾頭槌破網，上半場領先1比0。

下半場55分鐘，後備入替嘅葛特蘇馬為車路士勁射破網，翻睇VAR後證實艾斯派古達推人在先判為詐胡，車仔錯失扳平機會後再失多球，66分鐘哈利馬古尼接應波基斯費南迪斯角球傳中，頭槌勁頂破網成2比0，呢位全球最貴後衞上半場逃過紅牌，跟住仲要頂入今季首個聯賽入球，肯定係今場主角。

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至於林柏特注定輸畀蘇斯克查，77分鐘後備上陣嘅基奧特飛身頭槌破網，翻看VAR發現佢入波前鞋尖越位，車路士食第2鋪詐胡，加上其後美臣蒙特罰球中柱，結果車路士主場淨吞曼聯2蛋，全失3分，仍以41分排第4，曼聯則以38分排第7。