馬古尼撩陰腿夠毒　冇罰出場兼有波入

今場「曼車會」結果曼聯淨勝車路士2比0，令歐聯席位之爭更激烈，蘇斯克查3度拆車成為車路士剋星，但球迷談論焦點肯定係哈利馬古尼，呢位曼聯以8000萬鎊買入嘅全球最高身價後衞，上半場撩陰腿逃過紅牌厄運，其後再為紅魔攻入保險球，表現「光芒四射」，網友點會唔講佢呀？

哈利馬古尼逃過紅牌爭議一幕出現在開賽20分鐘，馬古尼與巴舒亞伊爭搶期間雙雙衝出場邊倒地，不過馬古尼似乎有多餘動作，就係伸腳一招撩陰腿踢中巴舒亞伊下陰要害，此動作非常危險，足以構成嚴重傷害，紅牌係基本，車路士教練團見狀瘋狂投訴，球證亦翻看VAR檢查情況。

球證睇完片後，又見中招嘅巴舒亞伊冇事起番身，決定放過馬古尼，不但冇畀紅牌，連黃牌都冇，呢個判決立即引來網友討論，認為佢冇被趕出場相當好彩。

結果呢位26歲中堅行運行到尾，下半場66分鐘畀佢角球攻門前空晒，頭槌一頂破網，攻入加盟曼聯後首個聯賽入球，至威係佢。