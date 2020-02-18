【歐聯直播】利物浦打馬體會有乜計？

今日賽事焦點，研究一場歐聯16強首回合賽事，馬德里體育會主場對利物浦。馬體會近況一般，而且傷兵滿營，不過傷兵集中在前鋒線，包括祖奧菲歷斯受傷缺陣，預計今仗會以穩守為主。

利物浦在英超無敵奪標在望，而且陣中並無傷兵，可以夫添出擊，牌面上有優勢，不過在歐聯賽場，利物浦作客勝出率不高，近10場作客僅5勝，對上一次作客西班牙，就係上屆歐聯4強對巴塞隆拿，當時利物浦吞3蛋。

利物浦今次再度作客西班牙，而且作客要讓平手/半球，未必贏到防守硬淨的馬體會，主隊受讓值博，一於捧馬體會下盤。

名家：邪神

直播表

周二1:00pm 菁英盃 香港飛馬 Vs 理文

on.cc 東網

周二6:00pm 亞冠盃 FC東京 Vs 珀斯光輝

Now 670、Fox +；有線651、611台

周二6:30pm 亞冠盃 FC首爾 Vs 墨爾本勝利

Now 671、Fox +；有線652、612台

周二8:00pm 亞冠盃 清萊聯 Vs FC北京

Now 670、Fox +；有線651、611台

周三4:00am 歐聯 馬德里體育會 Vs 利物浦

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周三4:00am 歐聯 多蒙特 Vs 巴黎聖日耳門

Now 644；有線661、601台