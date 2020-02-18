男壁第一人！點止「歐詠芝細佬」咁簡單

人總是得一想二，做到了短期目標，自然又想達成長期計劃，過程中少不免會有犧牲取捨，港壁代表歐鎮銘（Leo）就最了解當中的痛苦：「去新西蘭旅行不會玩笨豬跳，去落雪地方又怕拗柴而不會滑雪；又不會去食當地特產，怕水土不服不能比賽。就算是在假期，每做一件事之前都只會想『會不會影響到比賽』。」即使付出很多，但他就說一切都值得，就算時光倒退，他也義無反顧再一次選擇壁球。

Leo早在小學便和姐姐歐詠芝（Annie）一起踏上壁球之路，中學時期成為學生運動員：「所以去旅行要忍這樣那樣都不算甚麼，能有假期去旅行已經很好。求學時候我就好像個透明人，一打鐘就離開學校前往訓練，未能參加同學聚會最令我遺憾，因為都已經回不過去了。」

唔Mind被稱呼「歐詠芝細佬」

約4年前Leo因一次交通意外，當時踩着單車的他被一輛私家車撞倒，雖只是普通皮外傷，但亦因而右肩受傷：「住在禾輋、瀝源一帶，以單車代步是正常不過的事，但我現在不敢了！」雖然Leo說時面帶笑容，但意外傷及主力手，以致完全不能發力，被迫停止訓練兩個月：「那時在家中閒着沒事幹會胡思亂想，接受物理治療後沒有進展又會鑽牛角尖，好灰好頹。」誰都知道那段時間很難捱，但雨過，總會有彩虹。

Leo在壁球路上，沒有如家姐一樣順利，排名上上落落，又常被稱作「歐詠芝細佬」，但他一點也不介意：「她真的是我家姐嘛！我們由細到大都一齊玩，加上年齡只差一年，感情很要好，如果大家因為家姐而記得我，都好！」。

2018年8月，Leo在雅加達亞運奪金，成為香港男壁第一人，是繼趙詠賢在2002年釜山亞運贏得女單金牌後，再有香港選手在壁球單打稱霸。這可能是上天給他的考驗，由受傷停止訓練陷低潮，再走上亞運頒獎台最高一級，他證明了自己的實力：「2015年第一次贏亞洲冠軍，連教練都覺得我只是『撞手神』發揮得好，之後幾年都入到4強先相信自己實力，很開心在亞運決賽把握到機會，不然又要等4年！」下個目標，Leo已將眼光瞄準世錦賽，「希望可以同家姐一齊攞獎！」

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