好多第1次！美斯拍住咸美頓攞勞倫斯大奬

被譽為體壇奧斯卡的勞倫斯世界體育大獎在德國柏林揭盅，巴塞隊長美斯與去年贏得第6次F1總冠軍的咸美頓，雙雙分享今屆最佳男運動員的榮譽，這是他們首次獲得這項殊榮，同時美斯也是歷來首位榮膺勞倫斯的足球員；而體操「黑珍珠」比莉絲成功冧莊，過去四年來第三次捧走最佳女運動員的榮譽。

今屆勞倫斯頒獎出現了很多的第一次，第一次有足球員獲選，更加是20年來首次共同分享榮譽，美斯沒有出席領獎，但透過視像講出得獎心聲：「很抱歉未能出席，能夠獲得這個殊榮實在榮幸，畢竟足球是一個團體的項目。」

至於咸美頓則由足球傳奇領隊雲格手上接過獎項，一身銀色西裝的「咸仔」：「能夠在運動中成長，令我人生更有意義。」咸美頓與美斯是擊敗網球拿度、Moto GP的馬昆斯、馬拉松的基普喬蓋及高球的老虎活士贏得年度最佳的榮譽。

在2019年體操世界賽包攬五項金牌的比莉絲則以大熱姿態奪得最佳女運動員獎項，她是繼2017及2019年之後，第三度獲得這項殊榮，「這是我第三次獲此榮譽，對我實在很大意義。」然而南非欖球隊則擊敗英超隊伍利物蒲及美國女足獲選為最佳運動隊伍。

值得一提的是去年已退役的籃球名宿「德國槍」魯域斯基，獲得終身成就獎，他為小牛（現為獨行俠）效力了21年，是NBA史上最偉大的歐洲籃球員，他得分31000分、籃板10000次、助攻3000次、3分球1000個，永遠寫入籃球史冊。

今屆主要得獎名單：

最佳男運動員：咸美頓（賽車）、美斯（足球）

最佳女運動員：比莉絲（體操）

最佳運動隊伍：南非男子欖球隊

最佳突破獎：貝奴（單車）

最佳復出獎：佛羅絲（賽車）

最佳殘疾人運動員：馬斯特斯

終身成就獎：魯域斯基（籃球）

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！