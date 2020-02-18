菁英盃　香港飛馬不敵理文　出線仲有價講

「菁英盃」周二（18日）在將軍澳香港足球總會足球訓練中心3號場重開戰幔。賽前力爭躋身決賽的香港飛馬，以2比3不敵理文。飛馬如欲晉級，下仗必須大勝傑志，才能保着出線希望。

這場A組賽事續在FTC閉門進行，並由自去年7月開始，未在任何本地頂級賽事擔任主球證的廖國文執法。賽前已晉級無望的理文，派出年僅15歲的翼鋒小將羅焯熙擔任正選。開賽初段飛馬主導戰局，11分鐘佐佐木周左路半傳半射，惟越過門柱無功而還。3分鐘後，陳曉鋒乘罰球攻勢，遠距離施射偏離目標。21分鐘，亞哥斯達左路罰球開出，沙普夫跳頂越門而過。35分鐘理文偷襲成功，尼迪利接應沙普夫近門施頂得手，理文領先1比0。3分鐘後，飛馬黃金機會，羅曉聰接應直線右腳熨射，惟欠準繩被李瀚灝接實。補時2分鐘，尼迪利和沙普夫的合作再次製造入球，沙普夫左路撞中，法國前鋒遠柱撞入，理文半場前領先至2比0。

易邊後飛馬傾力反撲，51分鐘雷傑名右路出波，陳肇麒近門掛射高出。59分鐘，陳肇麒接應佐佐木周傳送一射建功，為球隊追近至1比2。飛馬及後乘勝追擊，64分鐘陳曉鋒接應傳中窩利抽射，被李瀚灝擋走。4分鐘後，佐佐木周避過守衞射近柱，惟未能考驗對手。77分鐘，理文後備入替的賓希路，接應角球抽射高出。飛馬的努力在比賽末段收到回報，米高加斯洛80分鐘混戰中頂入，為球隊扳平2比2。他們其後更差點「絕殺」，86分鐘佐佐木周伏兵門前施射，可惜射門中楣彈出。飛馬未能反超，更被對手偷襲得手，後備上場的基華尼頓補時2分鐘扭入禁區，助攻佐迪射成3比2至完場。最終，香港飛馬以2比3不敵對手，如想保着殺入決賽的機會，來仗對傑志必須大勝對手。