【東體爭議】阿特蘭大奇迹可一不可再

歐聯16強首回合周中開打，其中周四(20日)凌晨就有阿特蘭大主場對華倫西亞，呢場波本來戲碼一般，但因為「歐聯初哥」阿特蘭大喺頭4場分組賽只有1分情況下，竟然爆冷出線，為意甲爭番些少面子，而成為「一時佳話」。未知是否受「燈神效應」影響，阿特蘭大今場竟然要讓半一，主W得1.62倍，簡直當西甲勁旅華倫西亞冇到，但可以話畀大家知，阿特蘭大奇迹可一不可再。

阿特蘭大分組賽7分出線，除咗自己努力最後2場擊敗爭出線勁敵薩格勒布戴拿模、薩克達之外，亦要多得同組曼城幫助，令「雙薩」失分，來到淘汰賽，阿特蘭大就要靠自己。

阿特蘭大嘅豪邁激情進足球，的確欣賞性十足，但分組賽同淘汰賽係兩個世界，踢分組事連輸頭3場仲有得追，但來到淘汰賽，首要原則係穩守行先，避免犯錯冇仇報，呢種賽制上轉變，勢必將阿特蘭大最弱一環完全暴露，因為佢哋習慣有前冇後嘅踢法，要轉踢穩守突擊，幾乎冇可能，就算真係肯主守，只會自暴其短。

阿特蘭大防守弱，踢兩回合淘汰賽非常不利，因為好易被對手取得作客入球，要晉級就更加難。同埋由於阿特蘭大主場不符合舉行歐聯，今屆主場都喺米蘭聖西路球場踢，亦對球隊不利。

至於華倫西亞今屆6場歐聯分組賽僅1敗，兩鬥車路士取得1勝1和，獲得小組首名，點睇實力都冇可能差過阿特蘭大，竟然有得受讓半一。先唔好理邊隊會晉級，淨投注今場波，華倫西亞下盤都筍到爆。