馬術1+1添奧運入場券　08京奧之後最叻

香港馬術總會今日（18日）公布喜訊，由於斯里蘭卡騎手積分賽不合資格，國際馬術聯會重新計算積分後，香港騎手鄭文傑取得東京奧運的場地障礙賽入場券。連同何誕華早前獲得的三項賽入場券，港隊將繼2008年北京奧運以東道主身份參賽後，再有兩名騎手登上體壇最高殿堂。

東奧馬術積分排名去年底截止，斯里蘭卡女騎手卡爾遜(Mathilda Karlsson)在12月參加多項比賽，結果在截止日前超越鄭文傑，進佔東南亞及大洋洲賽區第2位，令跌落第3位的鄭文傑失落東奧資格。惟國際馬聯周一（17日）表示，卡爾遜的最後3場積分賽逾期報名，修正積分後，鄭文傑重返該區第2位，亦令港隊的東奧資格失而復得。

目前，香港隊三項賽以及場地障礙賽個人賽入圍奧運。三項賽代表將會是馬會馬術隊成員何誕華，而場地障礙賽就由馬會馬術隊成員鄭文傑為香港取得一席，仍需再作比賽，以決定最終由哪一位場地障礙賽運動員代表香港出戰。去年12月於亞洲錦標賽團體奪金的馬會馬術隊成員鄭文傑、林立信、梁巧羚、賴楨敏，以及另一成員黎嘉怡均有機會。身處中國內地的鄭文傑，現正趕赴歐洲，以免因新冠肺炎疫情被隔離，並準備各項賽事。

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