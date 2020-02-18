【阿King】超值波費！曼聯近9年最佳收購

自從費格遜退休之後，曼聯喺轉會市場成為水魚，買入唔少貴價水貨，但上月用6800萬鎊收購士砵亭中場波基斯費南迪斯後，紅魔鬼終於識戴眼買人。呢位葡萄牙國腳喺周二(18日)凌晨英超對車路士，表現堪稱完美，有1次助攻，仲有1次主射罰球中柱，威脅力極強，夠膽講句，「波費」可以話係自2011年簽入迪基亞之後，曼聯近9年最佳收購。

波基斯費南迪斯上場英超對狼隊，被安排踢防中，搞到佢難以適應，但該仗佢都有5次射門。領隊蘇斯克查今場終於醒覺，安排「波費」踢番佢最擅長嘅進攻中場位置，令佢可以專心發揮進攻才華。

波基斯費南迪斯今場無論個人突破、傳球、射門都發揮得淋漓盡致，包括個人盤扭令車仔守將魯迪格食牌，仲有1次妙傳畀安東尼馬迪爾，可惜後者失機。下半場「波費」開出精準角球畀哈利馬古尼頂入，呢位中堅以往效力李斯特城頂入唔少死球，但加盟曼聯後，冇死球專家幫手，令呢招高空轟炸絕技荒廢多時，依家有「波費」幫手，曼聯又多一瓣死球戰術。

除咗開角球，波基斯費南迪斯今場亦有1次射罰球中柱，成魔後未開齋的確可惜，但以佢全面進攻技術，相信之後要入波並唔難，連葡萄牙名宿費高都話曼聯今次買啱人。事實上，相比普巴8900萬鎊、哈利馬古尼8000萬鎊、盧卡古7500萬鎊轉會費，波基斯費南迪斯只係6800萬鎊，絕對抵到爛。