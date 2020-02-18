菁英盃　富力R＆F誓要愉園交低晒3分

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由香港足總呈獻的「菁英盃」B組分組賽，周三(19日)午續於將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）閉門進行，由無緣出線的愉園出戰富力R&F。富力R&F要在餘下3場分組賽全勝才能闖入決賽，今仗一旦失分，便會拱手將決賽入場券送給冠忠南區，出線生死戰勢必喪攻搏到盡！（on.cc東網周三下午1時直播）

7戰得8分已出線無望的愉園，近兩仗均與對手有大手交易，先後以4比4賽和和富大埔，以及3比4不敵佳聯元朗，最後一場迎來力爭決賽席位的富力R&F，本應是18歲進攻中場林樂賢（Jerry）與效力富力的兄長林樂勤（Jordan）的夢幻對決，無奈Jordan季前集訓遭受重創，導致這場夢幻對決需押後上演。對此，Jerry坦言遺憾，但強調能與林衍廷、謝家榮兩位好友對陣亦深感期待。

今季才出道的Jerry，感激哥哥一直在旁鼓勵和鞭策自己：「之前我上陣機會唔多，佢叫我再努力啲去爭取，始終做足球員，人哋話你好係冇用，要落球場證明畀人睇自己嘅實力！」他又指自己會作出最好的準備去應付這場比賽，經過4場職業比賽和「鮑Sir」（主教練鮑家耀）的指導後，Jerry領會到現今足球需要兼顧攻守，希望自己能逐漸成為一個全面的中場球員！

目前於B組以5戰7分排第4位的富力R&F，需要在餘下3場分組賽取得全勝才能進身決賽，假若球隊失分，便拱手將決賽的入場券讓給冠忠南區。球隊早前受新冠肺炎疫情影響，曾留在廣州如基奥雲尼、羅拔圖及周煜辰等球員，因仍需隔離缺席操練。然而，20歲右閘林衍廷（Fat Gor）表示，球隊仍有不少具實力的球員在陣，有能力取得3連勝並殺入決賽。

「Fat Gor」今仗將面對眾多車路士足球學校（香港）校友，當中包括張俊軒、袁世傑、朱偉鈞等，他對此表示：「一班U22適齡球員都係由細踢到大，佢哋每個都有能力，最期待係對朱偉鈞，因為我哋比較Friend，又一齊喺夢想FC踢過兩年，佢近期狀態好好，同加維蘭合作得唔錯，想睇吓可唔可以喺場上箝制到佢！」

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