突發！孫興民骨折　要做手術抖數周

熱刺堅命途多舛，先傷哈利卡尼，依家輪到孫興民！呢名南韓國腳剛梅開二度，於英超擊敗維拉之戰做功臣，但原來佢開波31秒已經整傷右臂，成場波都忍痛作戰，賽後證實佢右臂骨折，將會接受手術，熱刺官網表示佢起碼要抖數周，嚟緊歐聯16強首回合大戰RB萊比錫，以及英超惡戰車路士都唔使預佢。

哈利卡尼受傷之後，孫興民獨力撐起熱刺，自1月23號鬥諾域治開始，連埋盃賽連續5場入波，今輪對維拉佢更分別於上半場補時同94分鐘先後入波，帶領球隊力克維拉3:2攞足3分，並成功為球隊賽後領隊摩連奴更於鏡頭前篤佢塊面，笑到四萬咁口，反映摩佬錫到佢燶，點知原來佢已經受傷，仲大鑊到要做手術。

原來今場開賽31秒，孫興民同維拉後衞安斯干沙炒埋一碟，嗰陣已經整傷手臂，不過接受治療後老孫依然奮力比賽，去到半場亦都同樣要接受軍醫治理。孫興民不負所托，最後射入奠勝球，但未來數周都唔可以出場，摩連奴只得番盧卡斯莫拉1個前鋒，無論爭歐聯出線、抑或爭英超前4，都造成重大打擊。