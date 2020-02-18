問政府攞場？貝鈞奇：我都唔知得唔得！

貝鈞奇(小圖)表示，明白球會不希望繼在FTC比賽。 (何彥霆攝)

香港足球總會主席貝鈞奇及副主席黃良柏，周二下午與政府官員就3月份港超聯賽事重開的場地問題會面，晚上再與一眾港超球會開會，交代「攞場」的進展。「我好清楚球會嘅訴求，亦知道球會對喺將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）比賽，有好多意見同反對聲音，所以我對盡力向政府唔同級別嘅官員爭取，但政府都有佢哋嘅擔心，同埋要向公眾交代，所以呢一刻，我都唔知得唔得！」

周二晚上亦有分出席會面的體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國表示，已不止一次收到「貝生」(即貝鈞奇)的要求，希望盡力向政府爭取開放個別球場來「閉門作賽」，故他已多次連帶其他界別不同的訴求，一併反映。「政府呢一刻係以抗疫行先，所以對有機會聚集到人，就算係戶外進行嘅都好，都係唔贊成。『貝生』有講球會唔想喺將軍澳(FTC)比賽，我明白嘅，所以唯有繼續爭取。」「貝生」會後重申，希望最高決策者可以多多關注港超聯，盡量在「場地」上配合，讓港超聯可以在3月重開。

理文會長李文恩會後則表示，希望政府可以網開一面，好讓球季可以在5月底前完成，以將疫情對球圈的傷害減至最低。另消息指有球會希望將周六(22日)，在FTC舉行的兩場「足總盃」首圈賽事再度延期，「李會長」認為既然「3月重開」存在許多變數，倒不如將一些已決定的事如期完成，無謂一拖再拖。

東方龍獅總監兼主教練李志堅表示在會後未有得到正面答覆，體育專員楊德強亦承諾會努力爭取惟對方明言無法保證會有成果。若然最終無法重回正式球場進行比賽，「堅Sir」則指未有進一步共識，目前仍需等待官方回覆。至於周六（22日）舉行的足總盃首圈賽事，「堅Sir」認為在FTC舉行有損賽事公平性，會否如期舉行需再作了解。