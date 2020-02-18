歐聯天才學界賽　PSG神塔大戰夏蘭特！

歐聯16強首回合將於周三(19日)凌晨展開，首日就有2場重頭戲，除咗上屆冠軍利物浦作客馬體會之外，相信好多球迷都會留意多蒙特主場對巴黎聖日耳門(PSG)，因為兩隊都係主攻型球隊。多蒙特新簽19歲前鋒艾寧夏蘭特5場德甲入8球，人氣急升，而PSG亦有基利安麥巴比、尼馬、莫路伊卡迪、迪馬利亞等進攻好手，但仲有1位後防球員值得閞注，就係17歲中堅尼安素高亞斯。

球星如雲嘅PSG隊中，當然冇乜人會留意到小朋友尼安素高亞斯，但呢位身高1米87嘅長人，上場法甲梅開二度，一戰成名。

本身有科特迪瓦血統嘅尼安素高亞斯，喺法國巴黎土生土長，亦係法國U17獲上年世少盃季軍嘅主力，身高1米87，今季先至獲提升上PSG一隊，並已經係法甲上陣5次，包括上場對艾米恩斯一戰擔正，取得2個入球，可惜PSG只能打和4:4。

由於PSG另一位中堅派斯奴甘佩比受傷，尼安素高亞斯話唔定有機會喺今場歐聯登場，到時呢位17歲中堅對住19歲前鋒艾寧夏蘭特，令到今場歐聯好似變成學界賽事。