拜拜孫興民！摩佬超頹：佢已收咧

連續5場入波、熱刺本季食粥食飯靠晒孫興民，點知喺球隊爭緊英超前4、力爭歐聯嘅時候，呢名南韓國腳竟然因為右臂骨折要動手術，官網表示老孫要抖數周。但領隊摩連奴就悲觀得多，佢話孫興民已經收咧；佢今次受傷更係喺「最唔應該發生嘅時間」出現。

哈利卡尼早前受傷，好彩有孫興民挺身而出，近5仗都有波入，助球隊取得4勝1和佳績，乘車路士今輪英超輸波，現於聯賽榜僅差第4車仔1分，大有機會取得來屆歐聯資格。點知孫興民竟於呢個時候受傷，仲有機會收咧，對熱刺同摩佬打擊勁大。

摩連奴表示：「官網指孫興民會傷數周，畀我寫就唔會咁寫，球隊上下都會掛住佢。今季我都冇再預佢，官網記者係個樂觀嘅人，我就覺得佢已收咧。今次佢受傷嘅時間，差得唔能夠再差，我唔再擔心後備席冇前鋒，因為喺場上我已經唔夠射手用。」

「冇前鋒，轉會窗又閂埋，乜都已經冇晒。我已唔可以要求球員付出更多，依家只希望球迷畀多啲支持球隊。之前我哋搵到條梯，可以向歐聯席位一步一步爬上去，但到依家突然畀人拎走條梯。」