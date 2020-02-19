莫拉達2失必入機會　利物浦輸1粒輸得少

歐聯16強首回合周三(19日)凌晨展開，衞冕利物浦作客馬德里體育以0比1敗陣，陷於不利局面，3月12日次回合返晏菲路主場出擊非勝不可，其實馬體會前鋒艾華路莫拉達錯失2次必入機會，紅軍可謂輸得少，不過超級電腦《538》計到利物浦晉級機會仍然有54%，未算絕望。

利物浦今仗出齊「埃及文明」，後防艾利臣比加同華基爾雲迪積克喺晒度，不過開賽4分鐘就畀殘陣嘅馬體會攻破大門，馬體會右路角球引發門前混戰，法賓奴泰華利失誤回傳到龍門口，沙奧尼古斯門前食叉燒為主隊閃電領先1比0。

紅軍失波後仲未回魂，華基爾雲迪積克另一解圍失誤，艾華路莫拉達左路單刀埋門，被艾利臣比加封出，其後馬體會門將奧比歷開龍門球亦有失誤，穆罕默德沙拿埋門破網，但羅拔圖法明奴越位在先食詐胡。

下半場沙拿及佐敦軒達臣均錯失入波機會，但利物浦唔使再輸要多得艾華路莫拉達，68分鐘呢位前車路士前鋒12碼點無人看管起腳，竟然跣腳倒地，紅軍逃過大難，最終馬體會小勝1比0可算放虎歸山，次回合將要承受利物浦主場大反攻。