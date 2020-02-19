夏蘭特力壓40億組合　多蒙特挫PSG

歐聯16強首回合另一場大戰，多蒙特主場以2比1擊敗巴黎聖日耳門，次回合將於3月12日舉行，有1個作客入球嘅PSG返主場只要贏1比0就可晉級，不過要問過多蒙特新星艾寧夏蘭特，呢位只值2000萬歐元(約1.68億港元)挪威19歲天才今仗梅開二度，表現力壓總身價達到4.72億歐元(約40億港元)尼馬及基利安麥巴比組合，表現光芒四射。

多蒙特今仗在馬高列奧斯受傷下，艾寧夏蘭特正選夥拍查頓辛祖，新援安利簡恩亦坐鎮中場，PSG則夫添出擊，尼馬、基利安麥巴比、迪馬利亞齊晒，後備席仲有莫路伊卡迪及卡雲尼，火力十足。

雖然PSG牌面較強，但場面上只能與多蒙特55波，戰至69分鐘更由多蒙特先開紀錄，拉菲爾古里路射門被擋彈橫，皮球剛好落在艾寧夏蘭特腳下，畀佢門前瞓盡射成1比0。

75分鐘PSG兩位球王合力炮製扳平入球，基利安麥巴比右路送到門前，尼馬輕易撞入追和1比1。不過夏蘭特今仗注定做主角，美國17歲小將基奧雲尼雷拿前場橫傳，夏蘭特禁區頂1控1射世界波掛網而入，為多蒙特射成2比1完場。

艾寧夏蘭特冬窗由薩爾斯堡以2000萬歐元轉投多蒙特，今仗表現勝過全球最高身價2.22億歐元嘅尼馬及估計身價2.5億歐元嘅基利安麥巴比，曼聯錯過呢位神鋒，確實可惜。