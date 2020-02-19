【歐聯】孫興民受傷熱刺點算

歐聯淘汰賽階段昨晚終於開波，今晚亦繼續有得睇，就係16強首回合，英超熱刺對德甲RB萊比錫。

哈利卡尼年初受傷，近期都靠孫興民，但點知依家連孫興民都傷埋，不過仲有貝雲積，同埋盧卡斯莫拉。

至於萊比錫一樣咁堅，佢哋射手迪姆華拿，聯賽上陣22次已經攻入20球，狀態甚佳，更恐怖是這支球隊攻擊點特多，主力球員除了龍門都幾乎全部都入過波，估計今場會是一場精彩入球騷，2.5球入球大堅要捧場。

名家：邪神

直播表

周三1:00pm 菁英盃 愉園 Vs 富力R&F

on.cc 東網

周三6:30pm 亞冠盃 橫濱水手 Vs FC悉尼

Now 671、Fox +；有線652、612台

周三6:30pm 亞冠盃 水原藍翼 Vs 神戶勝利船

Now 670、Fox +；有線651、611台

周四3:30am 英超 曼城 Vs 韋斯咸

Now 621、611

周四4:00am 歐聯 熱刺 Vs RB萊比錫

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周四4:00am 歐聯 阿特蘭大 Vs 華倫西亞

Now 644；有線661、601台