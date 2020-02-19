破麥巴比紀錄　挪威新人王人氣勁過利物浦

歐聯16強尋晚開打，結果首晚賽事就連爆冷門，其中喺英超勢如破竹嘅利物浦，竟然作客不敵馬德體育會，而多蒙特則喺主場意外打敗巴黎聖日耳門。「蜜蜂兵團」今場贏波功臣肯定係梅開二度嘅艾寧夏蘭特，呢個冬季收購原來喺今屆歐聯上陣7場已經入10球，正式打破咗被視為全球第一天才新星基利安麥巴比嘅紀錄。此外，夏蘭特人氣再升溫，喺今場賽後，佢喺twitter熱搜榜成為全球第一，仲勁過利物浦添呀！

尋晚場波，夏蘭特堅搶鏡，梅開二度射入一個世界波，將PSG前線包括尼馬同麥巴比等，完全壓制。賽後一睇呢位挪威超新星喺twitter全球熱搜榜排第一，晏菲路同利物浦都只係分列第3同第4。再睇埋佢入球紀錄，加盟多蒙特以來入波真係易過執豆，無論喺德甲、德國盃定歐聯，都係首次為「蜜蜂兵團」上陣就有入波，而佢喺歐聯連同上半季幫薩爾斯堡上陣嘅「士哥」，足足係7場入10球，依家就同拜仁射手羅拔利雲度夫斯基並列歐聯射手榜榜首。

今屆歐聯，夏蘭特先係對住亨克上演帽子戲法，之後對利物浦就入1球，然後係主客兩鬥拿玻里都有斬獲，直到今次對PSG又起孖，認真唔講得笑。之前人人都讚麥巴比係當今球壇第一年輕天才，而事實上佢之前都創造咗歐聯史上最年輕入10球球員紀錄，呢項紀錄就連依家19歲嘅夏蘭特都破唔到。不過，夏蘭特就成為咗史上最年輕單季歐聯入10球紀錄，係史上唯一未滿20歲做出呢項壯舉嘅球員。仲有，夏蘭特只用7場就攻入10球，亦係歐聯史上最快，舊紀錄要用10場先攻入10球，呢位挪威殺手真係勁到癲呀！