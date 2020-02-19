死亡數據打孖嚟　利物浦註定歐聯玩完

英超準冠軍利物浦尋晚喺歐聯16強首回合作客馬德里體育會飲恨輸0比1，單睇場波形勢同大部份數據，「紅軍」實在輸得離奇。不過，尋晚「埃及文明」徹底失靈，全隊全場8次射門零中框，對上一次出晒事已經係503日之前。更加恐怖係，原來馬體會過去2次喺歐聯首回合領先1比0，係從未失手全部晉級，今次「紅軍」歐聯前途恐怕已經玩完！

利物浦星級後衞華基爾雲迪積克尋晚賽後話：「我哋控制咗比賽，但卻贏唔到比賽。」好玄？其實唔係，睇番數據，「紅軍」今場係一面倒佔優，佢哋雖然係作客，但全部有73%控球比率，馬體會先得27%。其餘好似射門次數係「紅軍」8比7，傳球數利物浦629次對190次，傳球成功率係「紅軍」86%對馬體會67%等。事實上，馬體會由開賽4分鐘入波之後，馬體會就幾乎全軍退守，而講防守，馬體會主帥施蒙尼當然係專家啦！

結果情況係，平時喺英超無堅不摧嘅「埃及文明」穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼同羅拔圖法明奴等統領嘅鋒線，加上全隊全場係8射0中。翻查往績，高普由2015年10月開始上任利物浦領隊一職，至今領軍251場，而對上一次出現全場0射門中框，已經503日之前，當時係2018年10月3日，佢哋當日以0比1不敵拿玻里，今次又再歷史重演。

利物浦今季喺各項賽事輸咗第4場波，不過今場可能代價巨大，事關睇番馬體會數據，佢哋歷來喺歐聯兩次於首回合領先1比0，包括2016年對拜仁慕尼黑，以及2017年對李斯特城，佢哋最終都可以順利過關，依家次回合會喺3月12日舉行，「紅軍」要創造奇迹，難度超高。